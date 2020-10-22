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    22 октября 2020, 17:05

    Отец Децла раскритиковал современный рэп за большое число фриков

    Полина Петрова

    Музыкальный продюсер, отец хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, Александр Толмацкий раскритиковал современный рэп за чрезмерное число эпатажных личностей, пишет ИА Nation News.
    Отец Децла раскритиковал современный рэп за большое число фриков

    Он отметил, что появление в индустрии артистов-фриков влияет на течение музыки и образ исполнителей. По мнению специалиста, в рэпе всегда было мало талантливых исполнителей, но в настоящий момент вопрос встал более остро.

    «Произошло смешение стилей, тут за пару минут не расскажешь, это сложно. Сегодня рэп в том виде, в котором он существовал, не совсем актуален», — поделился мнением продюсер.

    Также он прокомментировал ситуацию с участившимися преступлениями, жертвами которых являются хип-хоп-музыканты. В беседе с мужчиной журналист напомнил о расчленении Энди Картрайта в Санкт-Петербурге и избиении до смерти исполнителя Виталия Колмакова в Омске.

    «Насчет криминальных сводок не знаю, но в рэпе стало много фриков», — заключил Толмацкий.

    Накануне продюсер оценил первую песню своего внука Тони, сына Децла. Он выступил против увлечения молодого человека и назвал его музыку «творчеством для дома».