Отец Децла раскритиковал современный рэп за большое число фриков

Он отметил, что появление в индустрии артистов-фриков влияет на течение музыки и образ исполнителей. По мнению специалиста, в рэпе всегда было мало талантливых исполнителей, но в настоящий момент вопрос встал более остро.

«Произошло смешение стилей, тут за пару минут не расскажешь, это сложно. Сегодня рэп в том виде, в котором он существовал, не совсем актуален», — поделился мнением продюсер.

Также он прокомментировал ситуацию с участившимися преступлениями, жертвами которых являются хип-хоп-музыканты. В беседе с мужчиной журналист напомнил о расчленении Энди Картрайта в Санкт-Петербурге и избиении до смерти исполнителя Виталия Колмакова в Омске.

«Насчет криминальных сводок не знаю, но в рэпе стало много фриков», — заключил Толмацкий.

Накануне продюсер оценил первую песню своего внука Тони, сына Децла. Он выступил против увлечения молодого человека и назвал его музыку «творчеством для дома».