Отец Децла раскритиковал первую песню внука

Ирина Толмацкая увидела схожесть в манере исполнения 15-летнего Тони и стиле покойного Децла. Женщина не видит ничего плохого в том, что внук записывает рэп. Она добавила, что юноша сам захотел заниматься музыкой.

«Я всегда приветствую, когда человек занимается тем, что ему нравится. Это же здорово, заниматься творчеством! Главное, чтобы нравилось», — сказала бабушка Тони.

Только ему еще есть, куда расти, призналась Толмацкая.

Однако дедушка Тони Александр Толмацкий выступил против увлечения внука. Он назвал это творчеством для дома.

«Мое мнение: это не то, чем ему следует заниматься», — заявил продюсер.

По его словам, данное направление не является востребованным. А значит, Тони не сможет добиться успеха, написал сайт «Утро.ру». Стоит присмотреться к актуальным музыкальным направлениям.

В этот же день Меркурий Антоний Иоанн выложил видео в Instagram, где он читает рэп в студии. Подросток рассказал, что работа над треком идет полным ходом. Вскоре он официально представит песню публике.