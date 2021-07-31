Отец Децла осудил внука за любовь к деньгам

Отец рэпера Децла Александр Толмацкий заявил, что для его внука деньги важнее, чем память об отце и семья. Так он прокомментировал интервью 16-летнего Антония Киселева, в котором тот обвинил бабушку и дедушку, что они не отдают ему деньги отца.

Толмацкий сообщил РЕН ТВ, что Тони ни разу не сказал, что любит отца.

«Как минимум в 16 лет уже пора бы на могилу хоть раз приехать. Он не был ни разу на кладбище, и впереди все деньги. Боюсь, что уже ничего не поменяется», — сказал Толмацкий.

Антоний Киселев утверждает, что он, как и отец, не в ладах с дедом. Они не виделись 15 лет и желания встречаться со старшим родственником юноша не испытывает. Тем более, что Александр Толмацкий не хотел признавать, что Антоний его родной внук.

«Мы разделили наследство на три части, моя часть осталась у них. Бабушка с дедом мне сказали: „Эти деньги у нас полежат, чтобы мама у тебя ничего не украла!“ Хотя мама у меня ни разу ничего с этих денег не брала. Я оплачивал ими какое-то время школу, квартиру», — подчеркнул подросток.

Кирилл Толмацкий (Децл) из-за сердечной недостаточности умер в ночь на 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске.

Мать Децла Ирина Толмацкая в ответ на интервью внука обвинила его во вранье. Она пообещала, что свою долю наследства он получит после совершеннолетия.