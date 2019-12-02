  • Отец Децла назвал защиту «Соловья» проплаченной акцией

    02 декабря 2019, 13:59

    Ирина Нагайникова

    Отец рэпера Децла продюсер Александр Толмацкий прокомментировал ажиотаж вокруг закрытия московского киноцентра «Соловей». Об этом сообщила «Газета.ru».

    Толмацкий заявил, что здание необходимо снести.

    «Соловью»-легенде надо жить! Москвичи готовы биться за жизнь кинотеатра ради спасения души столицы

    Подробнее

    «Старое здание отвратительной планировки. Я считаю, что надо сносить и строить современное здание, — объяснил продюсер. — Это здание не представляет никакой ценности, абсолютно неудобное, кинозалы пожароопасны. Там надо все сносить и строить новое здание», — отметил он.

    Кроме того, Толмацкий отметил странности резонансной кампании в защиту «Соловья».

    «То, что вокруг него такая истерия, это кто-то, наверное, за это платит. И непонятно — с какой целью. Мало ли что там находилось. Я же как понимаю, новый собственник собирается, чтобы там и был кинотеатр», — рассказал он.

    В нулевых в здании киноцентра на Красной Пресне находился ночной клуб Толмацкого-старшего.

    Последний показ перед закрытием кинотеатра прошел 1 декабря.