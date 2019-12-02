Отец Децла назвал защиту «Соловья» проплаченной акцией

Толмацкий заявил, что здание необходимо снести.

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«Старое здание отвратительной планировки. Я считаю, что надо сносить и строить современное здание, — объяснил продюсер. — Это здание не представляет никакой ценности, абсолютно неудобное, кинозалы пожароопасны. Там надо все сносить и строить новое здание», — отметил он.

Кроме того, Толмацкий отметил странности резонансной кампании в защиту «Соловья».

«То, что вокруг него такая истерия, это кто-то, наверное, за это платит. И непонятно — с какой целью. Мало ли что там находилось. Я же как понимаю, новый собственник собирается, чтобы там и был кинотеатр», — рассказал он.

В нулевых в здании киноцентра на Красной Пресне находился ночной клуб Толмацкого-старшего.

Последний показ перед закрытием кинотеатра прошел 1 декабря.