Отец Бритни Спирс согласился передать опекунство над дочерью

Отец популярной певицы Бритни Спирс Джейми объявил о том, что намерен снять с себя опекунство над дочерью и передать его другому лицу. Об этом сообщило издание Variety.

Адвокат Джейми объяснил такое заявление тем, что отец просто больше не хочет продолжать публичную битву с собственной дочерью. Хотя, по словам юриста, «нет реальных оснований для отстранения от должности или смещения» Джейми. Адвокат сомневается, что смена опекуна позитивно повлияет на артистку и ее состояние.

В документе говорится, что Джейми Спирс согласен работать с новым будущим опекуном Бритни, чтобы сделать переход безболезненным и упорядоченным.

В свою очередь, адвокат самой певицы написал: он рад такому повороту событий. Но разочарован тем, что осуждения Бритни со стороны отца продолжаются. Юрист призвал отца хранить молчания вместо обвинений и просто тихо уйти в сторону.

Буквально на днях очередной суд отказал адвокату Бритни в том, чтобы отстранить отца от роли опекуна. Певица написала об этом в своем Instagram и получила слова поддержки от своей коллеги Селены Гомес. Артистка пригласила Бритни прийти к ней в гости и вместе приготовить завтрак.