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    13 августа 2021, 00:49

    Отец Бритни Спирс согласился передать опекунство над дочерью

    Ирэна Вороник

    Отец популярной певицы Бритни Спирс Джейми объявил о том, что намерен снять с себя опекунство над дочерью и передать его другому лицу. Об этом сообщило издание Variety.

    Отец Бритни Спирс согласился передать опекунство над дочерью

    Адвокат Джейми объяснил такое заявление тем, что отец просто больше не хочет продолжать публичную битву с собственной дочерью. Хотя, по словам юриста, «нет реальных оснований для отстранения от должности или смещения» Джейми. Адвокат сомневается, что смена опекуна позитивно повлияет на артистку и ее состояние.

    В документе говорится, что Джейми Спирс согласен работать с новым будущим опекуном Бритни, чтобы сделать переход безболезненным и упорядоченным.

    В свою очередь, адвокат самой певицы написал: он рад такому повороту событий. Но разочарован тем, что осуждения Бритни со стороны отца продолжаются. Юрист призвал отца хранить молчания вместо обвинений и просто тихо уйти в сторону.

    Буквально на днях очередной суд отказал адвокату Бритни в том, чтобы отстранить отца от роли опекуна. Певица написала об этом в своем Instagram и получила слова поддержки от своей коллеги Селены Гомес. Артистка пригласила Бритни прийти к ней в гости и вместе приготовить завтрак.