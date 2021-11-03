Отец Бритни Спирс попросил навсегда лишить его опекунства

Отец Бритни Спирс обратился в суд, потребовав немедленно и безвозвратно прекратить его опекунство над певицей. Джейми Спирс при этом не стал требовать компенсации за отказ от опеки. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Отец певицы заявил, что ему больше незачем продолжать опеку над дочерью. Спирс предложил немедленно и навсегда лишить его опекунства, указав, что в его продолжении он больше не заинтересован. Компенсации за отказ от опеки он не просил, хотя сообщалось, что он рассчитывал получить за это два миллиона долларов.

Отец Бритни в сентябре уже просил отстранить его от опекунства. Суд тогда удовлетворил его просьбу, однако это решение носило временный характер.

Джейми Спирс продолжал опеку над дочерью с 2008 года, когда певицу признали недееспособной из-за ее наркозависимости и непростого психического состояния. Отец контролировал не только все финансы знаменитости, но и фактически ее личную жизнь. Сама певица заявляла, что отец решал, с кем она может общаться, запрещал заводить детей и вел слежку, писала «Газета.ru». Летом Бритни попросила отменить опекунство.