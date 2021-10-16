Отец блогера Саши Спилберг вышел на связь после ее исчезновения

Отец YouTube-блогера Саши Спилберг, основатель рекламного агентства Александр Балковский вышел на связь после исчезновения дочери. Мужчина исключил из этой истории криминальную составляющую.

Балковский в Stories в Instagram рассказал, что ему удалось найти автомобиль и телефон девушки. При этом он заявил, что по-прежнему пока не может связаться с дочерью. Также мужчина отметил, что в деле с исчезновением Спилберг «нет криминала».

О пропаже известного видеоблогера-миллионника Саши Спилберг сообщила ее менеджер в Instagram Stories. Она попросила подписчиков Спилберг присылать любую информацию о ее местонахождении

Следующим слайдом менеджер приложила скриншот переписки с Сашей, на котором видно, что девушка еще не прочитала множество сообщений с просьбами ответить, а последний раз была в сети 11 октября.