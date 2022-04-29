Отец актера Владислава Галкина отреагировал на продолжение сериала «Диверсант»

Заслуженный артист РФ, режиссер Борис Галкин прокомментировал новость о продолжении сериала «Диверсант», в котором снимался его сын Владислав Галкин. Об этом написал сайт NEWS.ru.

По словам артиста, «оживление» его умершего сына с помощью технологии deepfake, было неожиданным и интересным решением. Однако с человеческой точки зрения его это смущает.

«Это неожиданно и интересно, что появились новые технологии с точки зрения технической и самой идеи. С точки зрения человеческой это меня смущает, потому что, если бы Вадик был жив, было бы по-другому. Мне будет тяжело это смотреть, но против самой идеи и самого воплощения ничего против не имею. Другой вопрос, что эта компьютерная графика все равно хуже артист, чем Владислав Галкин. Печально, что может дойти до того, что не будут нужны живые артисты. Взял, запрограммировал машину, и они сыграли тебе все что хочешь. Это выгодно продюсерам, гонорар некому платить», — отметил артист.

Владислав Галкин скончался 25 февраля 2010 года в Москве. Обстоятельства смерти до конца не выяснены. Он был найден мертвым в съемной квартире на Садовой-Спасской улице спустя два дня после кончины. Ему было 39 лет.