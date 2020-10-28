Отец Агутина заболел COVID-19, но уже пошел на поправку

СМИ сообщили о тяжелом состоянии отца Леонида Агутина — у него выявили COVID-19. 85-летний Николай Петрович Агутин рассказал «360», что чувствует себя нормально, состояние у него «средненькое» и он уже дома.

«Да не в тяжелом, а в таком средненьком. Я нормально себя чувствую. Я вчера вернулся [из больницы], все нормально. <…> Я в полном порядке, приехал, дома. Теперь только карантин 14 дней и все, что мне нужно выполнить, то есть не ездить, не ходить по городу», — сообщил Агутин-старший и добавил, что тесты на коронавирус у него отрицательные.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у Николая Агутина низкое содержание кислорода в крови и медики пытаются стабилизировать его состояние.

За все время пандемии в России выявили 1 547 774 случая COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 26 589 человек.