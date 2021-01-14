Павел Воля показал «отель минус пять звезд» на Мальдивах

На переднем плане, опустив головы и улыбаясь идут Павел и Ляйсан.

«Реакция, когда вживую увидели отель, который забронировали», — подписал снимок Воля.

Фолловеры наперебой начали предлагать свои варианты подписи.

«Это когда „минута до моря“ и реально, не обманули!», — написал один из них.

«Отель по системе „Все отключено“», — пошутил другой.

«Отель „три звезды“ и те на небе», — развеселился другой комментатор.

«Первая линия, одной ногой в отеле, второй в море», — предложил свой вариант подписчик.

Осенний рейтинг спортсменов, вызывающих наибольшее доверие, возглавила бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева.