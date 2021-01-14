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    14 января 2021, 05:20

    Павел Воля показал «отель минус пять звезд» на Мальдивах

    Анастасия Кукова

    Резидент Comedy Club Павел Воля, который сейчас отдыхает на Мальдивских островах вместе с супругой Ляйсан Утяшевой, пошутил над подписчиками, опубликовав в Instаgrаm фотографию палатки, которую назвал отелем.
    Павел Воля показал «отель минус пять звезд» на Мальдивах

    На переднем плане, опустив головы и улыбаясь идут Павел и Ляйсан.

    «Реакция, когда вживую увидели отель, который забронировали», — подписал снимок Воля.

    Фолловеры наперебой начали предлагать свои варианты подписи.

    «Это когда „минута до моря“ и реально, не обманули!», — написал один из них.

    «Отель по системе „Все отключено“», — пошутил другой.

    «Отель „три звезды“ и те на небе», — развеселился другой комментатор.

    «Первая линия, одной ногой в отеле, второй в море», — предложил свой вариант подписчик.

    Осенний рейтинг спортсменов, вызывающих наибольшее доверие, возглавила бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева.