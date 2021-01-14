14 января 2021, 05:20
Павел Воля показал «отель минус пять звезд» на Мальдивах
Резидент Comedy Club Павел Воля, который сейчас отдыхает на Мальдивских островах вместе с супругой Ляйсан Утяшевой, пошутил над подписчиками, опубликовав в Instаgrаm фотографию палатки, которую назвал отелем.
На переднем плане, опустив головы и улыбаясь идут Павел и Ляйсан.
«Реакция, когда вживую увидели отель, который забронировали», — подписал снимок Воля.
Фолловеры наперебой начали предлагать свои варианты подписи.
«Это когда „минута до моря“ и реально, не обманули!», — написал один из них.
«Отель по системе „Все отключено“», — пошутил другой.
«Отель „три звезды“ и те на небе», — развеселился другой комментатор.
«Первая линия, одной ногой в отеле, второй в море», — предложил свой вариант подписчик.
Осенний рейтинг спортсменов, вызывающих наибольшее доверие, возглавила бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева.