Отель Макгрегора в Москве взяли под усиленную охрану после слов о дагестанцах

В четверг, 24 октября, Конор Макгрегор выступил с пресс-конференцией в Москве. В ходе интервью он назвал трусом своего противника, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Ирландский спортсмен заявил, что Нурмагомедов бегает от него, а также отметил, что тому свойственна трусость, которая является «типичной чертой для народа Дагестана».

После такого заявления у входа в отель стали собираться люди. Издание сообщает, что сейчас там находятся около ста человек. Среди них есть как поклонники спортсмена, так и те, кого оскорбили его слова в адрес Нурмагомедова и дагестанского народа.

Негативный настрой некоторых подтвердился в ходе открытой тренировки, которая прошла в отеле. Один из зрителей бросил в Макгрегора пластиковую бутылку, но промахнулся. После этого дебошира сразу увела охрана спортсмена, а сам Конор продолжил выступление.