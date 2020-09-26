«Отеки не спадают совсем»: Кристину Асмус положили в больницу

Кристина Асмус сообщила о плохом самочувствии. Сейчас актриса лежит под капельницей, ей вкалывают антибиотики и адреналин.

О своем состоянии девушка рассказала в Instagram. По мнению телеведущей, до больницы ее довел график работы. У звезды «Интернов» проблемы со связками и из-за отека почти нет голоса. Теперь ей приходится принимать тяжелые лекарства.

«Лежу сейчас под капельницей. Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки… А голоса нет. Отеки не спадают совсем, тонус не появляется и связки в критическом состоянии», — рассказала Асмус.

Многие подписчики пожелали актрисе скорейшего выздоровления. Но нашлись и те, кто неохотно верит в историю болезни — ведь на фото Асмус сидит в ресторане, а не в больнице.

«Вы настолько боитесь выставить себя обычную приболевшую? Где больница? Где капельница? Может, Вы врете», — поинтересовалась пользовательница под ником juliya_103.

На что телеведущая ей ответила: «Фотографировать себя в больнице?!». Вероятно, фанаты так и не увидят лежащую на больничной койке любимую актрису.

Ранее Крисина Асмус рассказала, что считает Олега Меньшикова и Евгения Марчелли своими крестными отцами в профессии, сообщает сайт «Дни.ру».