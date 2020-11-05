«Отдохнете в следующий раз!»: Фоменко высказался против полетов за границу

Фоменко отметил что сам не болел COVID-19, но его близкие были заражены. Переболели его дочь и зять, перенесший недуг в тяжелой форме.

«Зять работает врачом, трудится как раз в Коммунарке. Там где-то и подхватил эту заразу, а потом сам же там и лечился. Мама была под подозрением, ее обследовали, но коронавирус не подтвердился», — процитировало РИА ФАН Фоменко.

Шоумен пояснил, что вирус унес жизни некоторых его знакомых. Артист подчеркнул, что в России успешно внедрили удаленную работу. Как считает актер, а настоящее время нужно избегать перелетов без острой необходимости.

«Понимаю, что прозвучит это непопулярно, но массовые вылеты я бы остановил. Имеется в виду Турция, конечно же, потому что все остальное-то, по сути, закрыто», — поделился мнением Фоменко.

Он добавил, что здоровье намного важнее отдыха. Ведущий призвал не надеяться на свой иммунитет, который может не справиться с опасной инфекцией.

«Отдохнете в следующий раз!» — заявил актер.

В заключение он рассказал, что постоянно использует маски и перчатки. Помимо прочего, знаменитость регулярно принимает витамины.