Эксклюзив 23 марта 2023, 16:44 «Отделался царапинами и легким испугом». Отец Милохина — о состоянии сына после аварии Отец блогера Милохина Вячеслав: юноша отделался испугом и царапинами Соцсети

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Блогер-миллионник, набравший основную аудиторию за счет контента в TikTok, Даня Милохин попал в аварию в Таиланде. Его отец Вячеслав в беседе с «360» описал состояние сына.

«Отделался царапинами и легким испугом», — описал он.

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По его словам, Даня останется в Таиланде и будет там восстанавливаться после аварии.

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Ранее СМИ сообщили, что блогер попал в аварию, когда катался на скутере вместе с рэпером Алишером Моргенштерном*. Это произошло на острове Пхукет, недалеко от пляжа Банг Тао. По предварительной версии, ребята не справились с управлением и врезались в автомобиль местного жителя.

Также СМИ сообщали о недавно опубликованных в аккаунте Милохина провокационных видео. На них блогер демонстрировал, как ездит на двухколесном транспорте без рук и весело проводит время с популярным приятелем.

Истинный виновник аварии пока не известен.

* Моргенштерн признан в России иноагентом.