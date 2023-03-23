23 марта 2023, 16:44
«Отделался царапинами и легким испугом». Отец Милохина — о состоянии сына после аварии
Отец блогера Милохина Вячеслав: юноша отделался испугом и царапинами
Блогер-миллионник, набравший основную аудиторию за счет контента в TikTok, Даня Милохин попал в аварию в Таиланде. Его отец Вячеслав в беседе с «360» описал состояние сына.
«Отделался царапинами и легким испугом», — описал он.
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По его словам, Даня останется в Таиланде и будет там восстанавливаться после аварии.
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Ранее СМИ сообщили, что блогер попал в аварию, когда катался на скутере вместе с рэпером Алишером Моргенштерном*. Это произошло на острове Пхукет, недалеко от пляжа Банг Тао. По предварительной версии, ребята не справились с управлением и врезались в автомобиль местного жителя.
Также СМИ сообщали о недавно опубликованных в аккаунте Милохина провокационных видео. На них блогер демонстрировал, как ездит на двухколесном транспорте без рук и весело проводит время с популярным приятелем.
Истинный виновник аварии пока не известен.
* Моргенштерн признан в России иноагентом.
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