«Отчаянную домохозяйку» Хаффман посадят за взятку

Штраф в размере 30 тысяч долларов и двухнедельное заключение в тюрьме — во столько обошлась актрисе Фелисити Хаффман идея дать взятку. Кроме того, актрисе предстоит в течение 250 часов заниматься общественными работами.

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Суд обвинил Хаффман в сговоре с целью мошенничества. Она дала взятку, чтобы результаты экзамена SAT, который сдавала ее дочь при поступлении в колледж, были скорректированы. Фелисити признала себя виновной.

Дочь София поинтересовалась у матери, почему та не верит в нее.

«Я могу только сказать, что мне так жаль, София. Я была напугана, я была глупой, и я была так неправа. Мне очень стыдно за то, что я сделала. Я нанесла больше вреда, чем могла себе представить. Я беру на себя всю ответственность за свои поступки», — ответила Хаффман своей дочери.

О том, какое наказание получил подельник актрисы, не сообщается.