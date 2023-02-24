Знаменитости 24 февраля 2023, 14:27 Вайнштейну дали еще 16 лет тюрьмы Variety: продюсера Вайнштейна приговорили еще к 16 годам заключения за изнасилование РИА «Новости»

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Отбывающий срок за насилие над женщинами американский кинопродюсер Харви Вайнштейн получил дополнительно 16 лет заключения за изнасилование модели, имя которой не разглашается. В деле ее называют псевдонимом Джейн Доу. Об этом написало издание Variety.

Кинопродюсер уже отбывает срок по делу об изнасиловании. В 2020 году суд Нью-Йорка приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. В этом году его дело рассматривал суд Лос-Анджелеса. Издание отметило, что новое решение суда практически приговорило «к пожизненному сроку», поскольку в следующем месяце продюсеру исполнится 71 год.

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Тем временем голливудский актер Алек Болдуин отказался признавать вину в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время съемок фильма «Ржавчина». Ранее прокуратура смягчила обвинение в отношении актера. Вместо пяти лет Болдуину теперь грозит 18 месяцев лишения свободы.

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