24 февраля 2023, 14:27
Вайнштейну дали еще 16 лет тюрьмы
Variety: продюсера Вайнштейна приговорили еще к 16 годам заключения за изнасилование
Отбывающий срок за насилие над женщинами американский кинопродюсер Харви Вайнштейн получил дополнительно 16 лет заключения за изнасилование модели, имя которой не разглашается. В деле ее называют псевдонимом Джейн Доу. Об этом написало издание Variety.
Кинопродюсер уже отбывает срок по делу об изнасиловании. В 2020 году суд Нью-Йорка приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. В этом году его дело рассматривал суд Лос-Анджелеса. Издание отметило, что новое решение суда практически приговорило «к пожизненному сроку», поскольку в следующем месяце продюсеру исполнится 71 год.
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Тем временем голливудский актер Алек Болдуин отказался признавать вину в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время съемок фильма «Ржавчина». Ранее прокуратура смягчила обвинение в отношении актера. Вместо пяти лет Болдуину теперь грозит 18 месяцев лишения свободы.
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