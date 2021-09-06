Отбывающий срок актер Ефремов перенес отек Квинке

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП и отбывающий наказание, перенес в колонии отек Квинке. О состоянии артиста его адвокат Петр Хархорин сообщил изданию StarHit.

Адвокат на днях встретился с 57-летним актером, чтобы обсудить грядущее заседание суда, на котором будет рассмотрена кассационная жалоба его защиты. Сам Ефремов будет участвовать в заседании по видеосвязи. Адвокаты актера просят суд учесть несколько упущенных моментов, снизить срок наказания и перевести артиста в колонию-поселение.

Хархорин рассказал, что артист немного нервничает перед судом, но в целом состояние у него нормальное. И здоровье у Ефремова стало получше.

«В августе Михаил, конечно, намучился с сезонной аллергией: был отек Квинке, сил не было даже подняться на второй этаж. Но в колонии хорошая медчасть и врачи, он получает все необходимые лекарства», — сообщил адвокат.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский ранее упрекнул Ефремова, что тот не сдержал свое обещание сделать ремонт в квартире матери погибшего в ДТП по его вине. Но Хархорин сообщил, что Ефремов пообещал всем помогать, как только выйдет на свободу и начнет зарабатывать, а сейчас в его семье дела с деньгами обстоят не очень.

Рассмотрение кассационной жалобы на приговор актеру назначено на 15 сентября.

Ефремов был приговорен к 7,5 года колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом, которое произошло на Смоленской площади Москвы 8 июня 2020 года. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров.