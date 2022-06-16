Саксофонистка Анастасия Высоцкая, которая записывала ремиксы на песни Олега Газманова и певицы Zivert, обвинила своего бывшего менеджера Виктора Госфорда, что он лишил ее прав на псевдоним Lаdуnsах. Высоцкая рассказала «360», что экс-директор требует с нее четыре миллиона рублей.

Анастасия Высоцкая — сольный артист. Она автор, композитор и аранжировщик. Раньше она выступала на одной сцене с многими известными артистами, в том числе с Жасмин и Игорем Николаевым. Не так давно ее карьера пошла вверх, она начала давать собственные концерты. С Виктором Госфордом она сотрудничала два года назад.

«Была в дружеских отношениях. Семьями дружили. Оказывается, он зарегистрировал мой товарный знак на себя. Но зарегистрировал, когда я уже про него забыла, когда у меня как раз начались концерты», — сообщила она.

Несколько месяцев назад Высоцкая открыла себе ИП и решила зарегистрировать свой товарный знак Ladynsax, чтобы выпустить коллекцию мерча для поклонников. И тогда выяснилось, что бренд в Роспатенте до нее уже зарегистрировал бывший директор.

«Когда мы с ним связались, я ему предложила 200 тысяч рублей, что в несколько раз превышает стоимость патента со всеми расходами. Он сказал, что подумает, и назвал цифру в миллион. Я сказала: „Я не буду тебе это платить, потому что это вообще не твое, ты вообще никто“. И он прислал мне уже претензию досудебную на 3,75 миллиона рублей», — рассказала артистка.

На контакт Госфорд не выходит. По словам Высоцкой, он подал на нее в суд за то, что она использовала имя Ladynsax на афишах. Артистка отметила, что этот псевдоним знают за рубежом лучше, чем ее настоящее имя.

«Я в таком шоке. Не знаю, что мне делать. У меня человек отбирает все, все годы моей работы. Я Игорю Николаеву написала, Газманову написала, типа, помогите, давайте осветим эту историю. Этот человек работает концертным организатором. Я хочу, чтобы его карьера пошла по ***** (по наклонной), простите за выражение», — сказала она.

Артистка объяснила, что сама поставила подпись, отдав права на товарный знак директору, потому что тогда у нее еще не было ИП. Она поступила так, руководствуясь доверием.