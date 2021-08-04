04 августа 2021, 20:00
Отар Кушанашвили признался, что сидел на тяжелых наркотиках
Журналист Отар Кушанашвили признался, что страдал наркозависимостью. Ему пришлось приложить огромные усилия, чтобы победить ее, написал Пятый канал.
На опасную дорожку журналист ступил, когда впал в депрессию из-за потери родителей и жизненных неудач. Тогда ему предложили «развеяться» с помощью наркотиков и он поддался искушению.
Вовремя остановиться не получилось — наркозависимость затянула журналиста. Чтобы избавиться от нее, журналисту потребовалось три года работы над собой, написали Дни.ру.
«Я был похож на узника Освенцима», — сказал Кушанашвили.
Он добавил. что наркотиков нужно избегать, поскольку всего один неосторожный шаг может пустить под откос всю жизнь.