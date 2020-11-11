Бритни Спирс не смогла через суд избавиться от опекунства отца

Суд отказал американской певице Бритни Спирс в лишении ее отца роли опекуна. Теперь исполнительница не будет выступать на концертах до тех пор, пока родственник за ней следит.

Джеймс Спирс стал опекуном своей дочери в 2008 году, когда она пережила срыв. Певица подала иск, но судья Верховного суда Лос-Анджелеса Бренда Пенни 10 ноября отказалась отстранить мужчину от опекунства, пишет издание Variety.

По словам адвоката Бритни, исполнительница заявляла, что боится своего отца. Также певица говорила, что не будет выступать перед зрителями, если ее отец будет руководить ее карьерой.

Это уже не первый иск в суд Бритни Спирс. В конце августа суд Лос-Анджелеса также отказался лишать Джеймса Спирса возможности опекать певицу. Тогда в постановлении суда отмечалось, что опека продлится до 1 февраля 2021 года. Заседание проходило в закрытом режиме в присутствии родителей Спирс и ее адвокатов.

Опека отца над Бритни продолжается уже 12 лет. Опекуном мужчину назначили после того, как исполнительница попала в больницу для лечения психики. В августе 2020-го младшая сестра поп-звезды получила право свободно распоряжаться трастовым фондом певицы SJB Revocable Trust. Таким образом она стала дополнительным опекуном сестры.