«От наркоза еще немножко балдею»: певица Слава рассказала о самочувствии после операции

Певица Слава перенесла операцию на плече после неудачного падения во время прогулки. Исполнительница сейчас восстанавливается, но продолжает работать. При этом из-за пандемии приходится на многом экономить.

«Я такая веселая девчонка, я люблю куда-нибудь залезть, где-нибудь повисеть на люстре, люстры не выдерживают, плечи тоже уже, надо кальций принимать», — рассказала Слава в программе «Светская хроника» на Пятом канале.

Перелом плеча со смещением и осколками кости исполнительница получила в конце 2020 года. Тогда она неудачно упала, когда гуляла в лесу. Врачам пришлось провести срочную операцию для спасения руки.

«От наркоза еще немножко балдею в кавычках. Больно, конечно», — делилась Слава после операции.

При этом певица уже не первый раз сталкивается с переломом. У нее уже был перелом пальца и руки, а также операция на ушах. Сейчас Слава проходит длительное восстановление. Медики рекомендовали ей не напрягать руку. Несмотря на это, исполнительница продолжает работать, но избегает активных танцев на сцене. По словам Славы, пандемия сильно сказалась на бюджете, из-за чего теперь приходится экономить.

«Теперь пьем дешевую водку вместо дорогих виски, а так все по-прежнему. Главное, чтобы антисептик был 40 градусов, в принципе антисептик можно выпить», — посмеялась певица.

Настоящее имя певицы Славы — Анастасия Сланевская. Исполнительнице 40 лет. Она является лауреатом нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года» и «Золотой граммофон».