Канье Уэст потребовал от Ким Кардашьян не пускать старшую дочь в TikTok

Появление в TikTok совместного аккаунта Ким Кардашьян и ее старшей дочери Норт разозлило отца девочки Канье Уэста. На своей странице в Instagram он опубликовал пост, в котором напомнил, что не давал разрешения на появление дочери в социальных сетях.

Чтобы ярче выразить свое возмущение рэпер написал свое сообщение заглавными буквами.

«Поскольку это мой первый развод, мне нужно знать, что мне делать, если мою дочь размещают в TikTok против моей воли?» — написал Уэст, отметив на скриншоте аккаунт Ким Кардашьян.

Это не первое заявление Канье Уэста с критикой TikTok. В январе во время интервью Youtube-каналу Hollywood Unlocked он заявил, что сделает все, чтобы его дети не регистрировались в этой социальной сети.

Между тем совместный аккаунт в TikTok Ким Кардашьян и Норт Уэст набрал уже 5,5 миллиона подписчиков. Согласно данным учетной записи, страницей занимается взрослый человек.

Но мама не всегда может уследить за беспокойной восьмилетней дочкой. Несколько раз Норт выходила в прямой эфир без ведома родителей. Возмущенная Ким сильно отчитала дочь в прямом эфире.

Ким Кардашьян и Канье Уэст объявили о разводе в январе прошлого года. В браке пара провела семь лет. В каком статусе находится их заявление сейчас неизвестно. Супруги не смогли договориться о троих детях. Ким предлагала совместную опеку, но рэпер с этим не согласился.