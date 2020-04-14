О России с любовью: пранкеры поговорили с Билли Айлиш от имени Греты Тунберг

Пранкеры Вован и Лексус поговорили с американской певицей Билли Айлиш. Телефонный разговор они вели от имени шведской эко-активистки Греты Тунберг. Ее якобы интересовало, стоит ли ехать в Россию.

С артисткой пранкеры, чьи настоящие имена Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, связались через маму Айлиш. Беседу с певицей они опубликовали на своем YouTube-канале.

Сначала «Грета» призналась, что хочет быть «плохой девочкой», а потом начала задавать вопросы по делу. Например, рассказала о приглашении в Россию для участия в экологической акции и спросила, стоит ли ехать в страну.

Кроме того, «Тунберг» интересовало, как Билли Айлиш провела время в Москве и какие у нее впечатления от участии в шоу Ивана Урганта.

«Я была в городе всего три дня. Почти ничего не видела», — призналась артистка. Она добавила, что Ургант показался ей «одним из самых приятных людей, с которыми когда-либо довелось встречаться».

Айлиш подчеркнула, что обычно люди только прикидываются милыми, но не российский телеведущий. Он показался Билли действительно хорошим человеком.

«Вам должно там понравиться», — подытожила певица.

Вован и Лексус — известные любители пошутить, но недавно осудили тех, кто допускает сейчас «коронавирусный юмор». Такое поведение они назвали неуместным.