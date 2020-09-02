Остроумова поделилась воспоминаниями о Печерниковой

Она рассказала, что они вместе снимались в фильме «Доживем до понедельника» вместе с актером Вячеславом Тихоновым. При этом актрисы не были близкими подругами. Остроумова рассказала, что была восхищена игрой Печерниковой в этом кино.

«Года три назад мы были на фестивале, посвященном Тихонову. <…> И, знаете, мы с ней встретились как очень близкие люди, потому что, конечно, нас объединяет и фильм замечательный, и сам Вячеслав Тихонов», — рассказала актриса.

Она рассказала, что Печерникова была очень добрым человеком и не могла никого обидеть — даже подумать ни про кого плохо не могла. Также, по мнению актрисы, у ее коллеги был большой талант, который она не успела раскрыть до конца.

«Еще раз говорю: просто очень жаль, что с таким большим талантом она не додала нам того, что могла. Не додала искусству, не додала зрителям, не додала всем нам…», — заключила Остроумова.