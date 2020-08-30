«Оставьте это для кинематографа». Юрист раскритиковал работу адвокатов над делом Ефремова

Адвокат Сергей Гроза прокомментировал действия адвокатов обеих сторон в деле Михаила Ефремова. Юрист уверен, что коллеги порочат профессию.

Сайт Собеседник.ru опубликовал обращение Сергея Грозы к Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому. Юрист заявил, что адвокаты обеих сторон создают вокруг дела ажиотаж, пытаясь создать зрелищное представление. Адвокаты стали приглашать в дело людей, которые не связаны с аварией: «Никто не сделал для семьи погибшего и Михаила Ефремова большего зла, чем они».

В своем обращении Гроза призвал адвокатов остановиться, ведь, по его мнению, в деле Ефремова все очевидно: «Обстоятельства ДТП просты, не нужно делать из них мистический детектив. Оставьте это для кинематографа».

Представители Федеральной Палаты адвокатов ранее делали замечания адвокатам касательно их поведения. Но юристы их почти проигнорировали, считает Гроза.

Сергей Гроза добавил, что его коллеги, делая из заседаний шоу, порочат профессию адвоката: «Мне очень грустно, что непосредственно в этом деле мои коллеги заигрались». По слова Грозы, такого мнения придерживаются и другие юристы.

Ранее Михаил Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева, сообщает «Политика сегодня». Но через время снова подписал с ним соглашение.