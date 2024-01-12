Знаменитости 12 января 2024, 15:37 Останки рэп-ветерана Sir-J нашли в Подмосковье спустя две недели после пожара Shot: пропавший рэпер Sir-J умер при пожаре в Видном

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Бывший продюсер песен группы «Многоточие», ветеран российского рэпа Sir-J (Сергей Булавинцев) умер при пожаре в Видном. Его останки спустя почти две недели нашли в сгоревшем доме на станции Расторгуево, сообщил Telegram-канал Shot.

В последний раз мужчину видели 29 декабря после концерта в Калининграде. Артист вернулся в Подмосковье и перестал выходить на связь. В ту ночь в его доме случился пожар. Огонь потушили, но никого не обнаружили.

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Сергей Булавинцев не появлялся, и родственники забили тревогу. Только 10 января еще раз осмотрели пепелище и нашли останки — экспертиза, по информации канала, подтвердила, что они принадлежат музыканту.

Коллеги называли 50-летнего Сергея Булавинцева рэп-ветераном. Он работал под псевдонимом Sir-J, состоял в группах Bust A.S! , D.O.B., продюсировал песни «Многоточия». Музыкант выступил на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга» и снялся в документальном фильме о русском хип-хопе.