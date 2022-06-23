Юрий Шатунов правильно поступил, возобновив карьеру. Он оставил в памяти только добрые воспоминания, рассказал «360» певец, экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин.

«Буквально пять минут назад прочитал новость и до сих пор нахожусь в шоке от этого. В любом случае в моей памяти Юрка останется пацаном, который с удовольствием ел суп в компании Аллы Борисовны», — сказал он.

Владимир Левкин выразил соболезнования родным и близким, а также поклонникам певца. Артисты общались не очень близко, но часто пересекались на концертных площадках. Он удивлен и расстроен случившимся. Юрий Шатунов олицетворял для него целую эпоху, хотя был младше его самого, и оставил о себе только теплые воспоминания.

«У меня в памяти всегда остаются какие-то хорошие, добрые вещи. То, что он нашел в себе силы возобновить карьеру, — это здорово. То, что последние годы радовал поклонников, выпускал диски, проводил концерты, — это тоже хорошо», — рассказал певец.

Юрий Шатунов, известный как солист группы «Ласковый май», скончался минувшей ночью в карете скорой помощи. У него остановилось сердце. Об этом сообщил его пиар-менеджер. Артисту было 48 лет, у него остались жена Светлана и дети — сын Дэннис и дочь Эстелла.