«Остается только гадать». Алексей Учитель не смог предположить, о чем бы сейчас пел Виктор Цой

Режиссер фильма «Цой» Алексей Учитель заявил, что музыкант оказывал на слушателей мистическое воздействие. Он не смог даже предположить, о чем бы сейчас пел Цой, если бы был жив. Но его песни и сейчас не потеряли политическую актуальность.

Он рассказал РИА «Новости» о том, как познакомился с Виктором Цоем в 1987 году, когда снимал документальный фильм «Рок». Он должен был работать с пятью героями отечественного рока, но выбрал первым Цоя как самого молчаливого из них.

«Предложил прийти к нему в кочегарку с камерой и, не донимая вопросами, поснимать его там. Проработали целую смену. Мы и дальше с ним общались, я снимал его выступления, дружил с его женой Марьяной, позже еще снимал его сына Сашу для фильма „Последний герой“», — рассказал режиссер.

Алексей Учитель сообщил, что музыкант показался ему довольно замкнутым человеком, но на концертах он преображался и оказывал на зрителей мистическое воздействие.

«Уже тогда было понятно, что это неординарная личность, но представить себе, что спустя 30 лет после его гибели он по-прежнему будет культовой фигурой, я не мог. В этом его уникальность, его феномен», — рассказал Учитель.

Он признался, что с годами стал относиться серьезней к песням Виктора Цоя, которые раньше считал довольно простыми. Режиссер подчеркнул, что исполнитель сумел 30 лет назад угадать то, что по своей философии близко слушателям и сегодня.

«Думаю, будь он жив, Цой бы точно не затерялся и в наши дни. Безумно интересно, что бы он написал нового, но нам остается только гадать», — сказал режиссер.

Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в аварии под Ригой. Считается, что он заснул за рулем и его «Москвич» вылетел на встречную полосу навстречу автобусу «Икарус».