«Остается только гадать». Алексей Учитель не смог предположить, о чем бы сейчас пел Виктор Цой
Он рассказал РИА «Новости» о том, как познакомился с Виктором Цоем в 1987 году, когда снимал документальный фильм «Рок». Он должен был работать с пятью героями отечественного рока, но выбрал первым Цоя как самого молчаливого из них.
«Предложил прийти к нему в кочегарку с камерой и, не донимая вопросами, поснимать его там. Проработали целую смену. Мы и дальше с ним общались, я снимал его выступления, дружил с его женой Марьяной, позже еще снимал его сына Сашу для фильма „Последний герой“», — рассказал режиссер.
Алексей Учитель сообщил, что музыкант показался ему довольно замкнутым человеком, но на концертах он преображался и оказывал на зрителей мистическое воздействие.
«Уже тогда было понятно, что это неординарная личность, но представить себе, что спустя 30 лет после его гибели он по-прежнему будет культовой фигурой, я не мог. В этом его уникальность, его феномен», — рассказал Учитель.
Он признался, что с годами стал относиться серьезней к песням Виктора Цоя, которые раньше считал довольно простыми. Режиссер подчеркнул, что исполнитель сумел 30 лет назад угадать то, что по своей философии близко слушателям и сегодня.
«Думаю, будь он жив, Цой бы точно не затерялся и в наши дни. Безумно интересно, что бы он написал нового, но нам остается только гадать», — сказал режиссер.
Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в аварии под Ригой. Считается, что он заснул за рулем и его «Москвич» вылетел на встречную полосу навстречу автобусу «Икарус».