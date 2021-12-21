Названы особые запросы «Иванушек» за выступление в Дубае

Новогоднюю ночь группа «Иванушки International» проведет в Дубае, где выступит на гала-вечере вместе с Веркой Сердючкой. Стоимость билетов на праздничную вечеринку начинается от трех тысяч евро. В беседе с изданием StarHit организатор концерта Максим Берин рассказал о необычных требованиях артистов.

По словам организатора, в райдере Андрея Данилко одним из пунктов указано требование украсить гримерку 299 белыми розами. «Иванушки International» в этот раз тоже выдвинули необычное требование. Попросили организовать отдельный столик в зале. Но выполнить эту просьбу оказалось невозможно.

Из-за пандемии количество гостей на предстоящем гала-концерте ограничено. Поэтому заполняемость зала должна составлять только 80%. Кроме того, артистам самим будет некомфортно, когда их будут постоянно отвлекать на тосты и совместные фотографии.

«Звезды должны окружать себя шлейфом таинственности — их выхода должны ждать», — подчеркнул Максим Берин.

Он уточнил, что вместо столика коллектив получит шикарные условия размещения в пятизвездочном отеле и отдельный фуршет, который организуют прямо в номерах. После выступления артисты смогут остаться в Дубае еще на несколько дней. Общая сумма райдера российской группы оценивается в 20 тысяч евро без учета гонораров за выступление.

По словам Берина, ценник за выступление артистов вернулся к уровню 2019 года. В прошлом году из-за пандемии исполнители немного снизили расценки, потому что концертов стало меньше. Но сейчас все вернулось на прежний уровень.