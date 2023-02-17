Знаменитости 17 февраля 2023, 18:00 Особняк под вывеской HOLLYWOOD, принадлежавший Мадонне, выставили на продажу Особняк, принадлежавший Мадонне, продадут за 21 миллион долларов

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Особняк Кастильо-дель-Лаго, который принадлежал певице Мадонне в 1993–1996 годах, выставили на продажу. Здание примечательно тем, что находится на голливудских холмах, прямо под вывеской HOLLYWOOD. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Площадь особняка составляет порядка тысячи квадратных метров. Сам участок оценивают в 12 тысяч квадратных метров. Мадонна приобрела дом за пять миллионов долларов. Нынешний владелец хочет получить за здание 21 миллион долларов.