Знаменитости 03 марта 2023, 06:00 Особняк Лободы в Подмосковье выставили на продажу за 650 миллионов рублей kp.ru: особняк Светланы Лободы в Подмосковье выставили на продажу за 650 миллионов рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Особняк исполнительницы Светланы Лободы в Подмосковье выставлен на продажу. Об этом сообщил сайт kp.ru. Цена загородной недвижимости певицы варьируется в промежутке от 630 до 650 миллионов рублей.

Несколько агентств элитной недвижимости предлагают купить загородный дом с участком в один гектар на Новорижском шоссе. Цена такого предложения варьируется от 630 до 650 миллионов рублей. Особняк также можно снять в аренду, указано в материале. Это обойдется в миллион рублей.

Реклама

Информации о владельцах дома риелторы не раскрывают, однако уточняется, что особняк находится в собственности больше пяти лет и с документами все в порядке. На кадрах можно увидеть интерьеры и фасад дома певицы. Особняк, по заверению агентов, находится в охраняемом коттеджном поселке и продается вместе с мебелью.

«Скорее всего, дом Лобода продает через посредника по доверенности, которую могла оформить и за рубежом. Либо дом передан кому-то по дарственной, и новый владелец выставил особняк на продажу», — предположил звездный адвокат Андрей Алешкин.

Он также отметил, что у певицы не получится вывезти из России легально такую большую сумму.

«У нас есть служба финансового мониторинга, которая не позволит это сделать. Возможно, Лобода рассчитывает, что деньги ей привезут наличными либо отправят биткоинами», — сказал адвокат.