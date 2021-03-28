Основателя группы «Звуки Му» похоронят в Подмосковье 30 марта

Похороны музыканта и основателя группы «Звуки Му» Александра Липницкого пройдут в Подмосковье в районе села Аксиньино 30 марта. Об этом сообщил его друг, музыкальный критик Артемий Троицкий.

«Отпевание в 12:00 во вторник в церкви в Аксиньино близ Николиной Горы. Похоронят на кладбище рядом [с селом]», — передал ТАСС его слова.

Водолазы нашли тело музыканта в Москве-реке 27 марта. Однако основатель группы «Звуки Му» утонул 25 марта, когда пытался спасти свою собаку. Обнаружить его смогли только через двое суток. Жена заявила в полицию о его пропаже в четверг.

Свидетели рассказали, что Александр Липницкий взял на лыжную прогулку ретривера. Вместе они вышли на лед, но вскоре питомец оказался в воде. Во время спасательной операции артист провалился в промоину. О судьбе собаки до сих пор ничего не известно.

Александр Липницкий вместе с Петром Мамоновым основал группу «Звуки Му» в 1983 году. В коллективе он играл на бас-гитаре. Всю свою жизнь он посвятил себя музыкальной критике и журналистике. Музыкант погиб в возрасте 68 лет.