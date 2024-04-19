Знаменитости 19 апреля 2024, 23:58 Основатель торгового комплекса «Три кита» Сергей Зуев умер в Москве РИА «Новости»

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Основатель торгового комплекса «Три кита» Сергей Зуев скончался в московской больнице. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

В публикации сказано, что 68-летний предприниматель ушел из жизни вечером 18 апреля. Он лежал в 31-й городской больнице имени академика Савельевой. Информацию о причине произошедшего не раскрыли.

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Журналисты уточнили, что месяц назад пациент прибыл в клинику для обследования органов ЖКТ. Врачи выявили проблемы и провели Зуеву операцию. Процедура прошла успешно.

Наибольшую популярность мужчина получил в 2000-х, когда открыл первый мебельный гипермаркет «Три кита». В 2006 году мужчину арестовали по подозрению в контрабанде итальянской мебели. В 2010 Зуева приговорили к восьми годам заключения, однако в 2011-м его отпустили из-за декриминализацией статьи о контрабанде.