Знаменитости 28 марта 2023, 20:18 Основатель Pink Floyd Уотерс назвал отмену концерта в Германии угрозой творчеству Лидер Pink Floyd Утотерс сравнил отмену концерта в Германии с цензурой РИА «Новости»

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Решение властей Франкфурта-на-Майне отменить концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса связано с цензурой и попыткой запугать творческих людей. Музыкант планирует через суд добиться привлечения чиновников к ответственности, сообщил журнал Der Spiegel.

По словам Утотерса, он получил письмо от организатора выступления. В нем указали, что магистрат Франкфурта и власти земли Гессен потребовали отменить запланированный на 28 мая концерт.

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«Политики не имеют права запугивать артистов и их поклонников запретами на выступления», — заявил исполнитель.

Музыкант добавил, что готов через суд отстоять свое право на свободу слова, чтобы не допустить появления цензуры.

По данным издания, власти пошли на такой шаг после антисемитских высказываниях Уотерса и его заявлений о поддержке России.

При этом концерт основателя Pink Floyd в Мюнхене 21 мая состоится. По словам мэра города Дитера Райтера, он не хочет видеть музыканта, но не может разорвать договор по юридическим причинам.

Роджер Уотерс в своем выступлении на заседании Совета безопасности ООН призвал лидеров России, США и Украины, Владимира Путина, Джо Байдена и Владимира Зеленского встретиться и договориться о перемирии. Он подчеркнул, что политики растили своих детей не для того, чтобы они погибли в ходе боев. Поэтому вопрос перемирия необходимо решить немедленно без каких-либо условий.