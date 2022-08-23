Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс назвал безумием попытку «отменить» русскую культуру

В 2014 году власти США организовали незаконный переворот на Украине, лишивший эту страну демократически избранного президента, заявил в интервью ТАСС один из основателей рок-группы Pink Floyd гитарист Роджер Уотерс. Он призвал как можно скорее остановить украинский конфликт, а попытки «отменить» русскую культуру назвал безумием.

По словам собеседника агентства, президент США Джо Байден не хочет завершения украинского кризиса. Он обвинил американского лидера в том, что тот продолжает накачивать Украину оружием.

«Я считаю, что мы должны остановить военный конфликт. Это самое главное», — заявил Роджер Уотерс.

Попытки «отменить» русскую культуру музыкант назвал безумными.

«Какую вы получаете выгоду от запрета концертов, на которых звучит музыка Чайковского, или от того, что говорите людям, что они не могут читать Достоевского? Очевидно, что это безумие», — подытожил Уотерс.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что попытки «отменить Россию» просто глупость. По словам главы государства, думающие иначе, к сожалению, «не выучили уроки истории».