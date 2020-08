Основатель Hard Bass School объяснил, почему обвиняет Little Big в плагиате

Сооснователь Hard Bass School Валь Толетов объяснил, почему группа обвиняет музыкальный коллектив Little Big в плагиате. Иск в суд уже подан. От артистов требуют 12 миллионов компенсации.

По словам Толетова, поклонники неоднократно замечали сходства композиций двух групп. Он отметил, что услышал похожий бас в таких песнях Little Big как «Pop on the top» и «Слэмятся пацаны», пишет сайт kp.ru.

«Не хочу вдаваться в технические подробности, если коротко, то это разработка интеллектуальной собственности и потери под давлением более распиаренного артиста», — уточнил артист.

Он добавил, что в настоящий момент еще не известно, как будет вестись дело. Иск был подан через почту. Обратной связи музыканты еще не получили.