Знаменитости 15 июня 2023, 11:57 Основатель группы «Земляне» учредил премию за танки Leopard Продюсер Владимир Киселев учредил премию и пообещал за танки Leopard до 1 млн рублей Публичное достояние

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Денежную премию для военных и гражданских за уничтожение танков Leopard учредил продюсер, основатель группы «Земляне» Владимир Киселев. Он заплатит за трофеи от 700 тысяч до миллиона рублей, сообщила «Русская медиагруппа».

«Многие артисты говорят о своей приверженности стране и победе, но это остается только словами, притом что сегодня каждый, действительно, может внести вклад в общее дело», — сказал продюсер.

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Владимир Киселев раскритиковал звезд, которые не помогли российским военным, и поставил им в пример всех, кто передал свои гонорары на гуманитарную помощь или съездил в зону конфликта. По его словам, решение награждать за подбитые танки — один из способов сделать вклад в победу.

За уничтожение танка Leorard первой модификации выплатят 700 тысяч рублей, второй — миллион. Получить премию смогут не только военные, но и гражданские. Идею Владимира Киселева поддержали Николай Басков, Любовь Успенская, Лариса Долина, Виктория Дайнеко и другие музыканты.