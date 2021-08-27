Основатель группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин впал в кому

Один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин впал в кому. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Об это сообщили в официальной группе музыканта во «ВКонтакте».

«Владимир Бурдин в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга, в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается», — сказано в сообщении.

Е1.ru со ссылкой на брата музыканта отметил, Что у Бурдина 80% поражения легких.

«У него крайне тяжелое состояние, повреждено 80% легких, он на ИВЛ. Но что хуже, сильно поврежден мозг. Пока COVID-19 не подтвердили, как мы поняли, еще не пришел тест. Но, скорее, это он», — отметил брат Владимира Тимофей.

Он подчеркнул, Что врачи делают все, что могут. Больница оснащена хорошим и современным оборудованием, но состояние музыканта пока остается крайне тяжелым.

Владимир Бурдин — автор хита «Молодость жива» и других песен «Смысловых галлюцинаций» и «Пилота».