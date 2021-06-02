Основатель группы «Север» Виктор Дементьев умер в возрасте 55 лет

Основатель музыкальной рок-группы «Север» Виктор Дементьев умер в возрасте 55 лет. Мужчина два раза переболел COVID-19, сообщила радиостанция «2×2».

Из-за инфекции у артиста обострились хронические заболевания, он несколько раз проходил лечение в больнице, написало ИА Nation News.

«Близкие предполагают, что причиной смерти стали осложнения после ковида», — уточнили ведущие радио.

У Дементьева остались супруга, двое детей и внуки. Церемония прощания с музыкантом состоится в Ульяновске 3 июня. Коллектив радиостанции выразил соболезнования родным и близким Виктора.