Основатель группы «Ногу свело!» решил не обращаться в полицию после нападения

Барабанщика и одного из основателей группы «Ногу свело!» Антона Якомульского обстреляли из газового пистолета в центре Москвы. В комментарии «360» музыкант признался, что в полицию он пока не обращался.

Неизвестный напал на Якомульского и его жену в Пресненском районе Москвы. Об этом в пресс-службе Главного управления МВД России по городу сообщили Агентству городских новостей «Москва».

В ведомстве журналистам рассказали, что инцидент произошел ночью 14 ноября, о чем рассказали медики одной из городских больниц, куда поступили мужчина и женщина с химическими ожогами глаз. В пресс-службе указали, что женщина впоследствии написала заявление о нападении, по факту которого началась проверка.

Сам же музыкант обращение в правоохранительные органы пока не подтвердил и в разговоре с «360» обозначил, что не хотел бы обсуждать этот случай до выяснения всех обстоятельств.

«У нас все нормально, я не хотел бы, пока не разберемся, ничего обсуждать. Заявление мы не писали», — уточнил Якомульский. В комментарии «Звезде» музыкант уточнил, что с ним все хорошо.