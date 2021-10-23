Основатель группы «Агата Кристи» во время выступления обматерил Ельцин-центр, либералов и ЛГБТ

Во время выступления музыкант Вадим Самойлов, известный как основатель группы «Агата Кристи», обругал Ельцин-центр, либералов и ЛГБТ. При этом извиняться он наотрез отказался.

Фестиваль, на котором все произошло, проходил как раз в Ельцин-центре. Самойлов после выступления решил пообщаться со зрителями. Он говорил жестко, выражаясь периодически матом. Почти вся его критика была направлена на Ельцин-центр, который, по словам музыканта, ведет антигосударственную деятельность, он обозвал либералов и попросил геев не рассказывать, как они совокупляются.

Издание «Подъем» поинтересовалось у Самойлова, будет ли он извиняться за свои слова. Ведь все его пламенную речь засняли ка камеру и распространили в интернете.

«Наезд оправданный. То, что сказал, то и думаю. То, что сказал в форме, может, излишней — это тогда вопросы к группе „Ленинград“, они тоже матерятся на сцене. За мат перед зрителями готов извиниться. А за все остальное — нет, по сути, я сказал все правильно», — заявил Самойлов.

Однако певец согласился, что ему не нужно было выступать на этой площадке, раз она ему так не нравится.

На днях отличился другой музыкант — солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок. Во время концерта он ударил на сцене зрителя.