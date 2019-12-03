Основатель «Грибов» допустил возрождение группы

Основатель группы «Грибы» и продюсер Quest Pistols Юрий Бардаш дал развернутое интервью Юрию Дудю. Бардаш допустил, что когда-нибудь коллектив снова воссоединится.

«Понимаешь, за что обидно? Перед людьми немного неудобно. Потому что я чувствовал кожей благодарность людей за группу „Грибы“. И пацаны это понимали. Все ждали, все сильно бодрились от „Грибов“. И вот за это неудобно», — поделился Бардаш.

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По его словам, песня «Тает лед» — самая важная песня за всю историю интернета. Она вышла тогда, когда люди хотели мира. Эта песня как раз и проповедовала мир между людьми и между странами.

Основатель «Грибов» добавил, что когда-нибудь группа может воссоединиться. Например, хотя бы для того, чтобы «люди, которые так хайпанули в 2016-м, точно так же потом хайпанули в будущем».

При этом Бардаш как возможную дату воссоединения назвал 2030 год. Поклонникам осталось подождать совсем немного — каких-нибудь 10 лет.