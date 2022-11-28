Знаменитости 28 ноября 2022, 11:32 Основатель Forex Club погиб в Монако Monaco Daily News: основатель Forex Club Таран умер в авиакатастрофе в Монако Forex Club / YouTube

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Вертолет компании Monacair потерпел крушение недалеко от Монако. Все находившиеся на борту люди погибли, в том числе основатель интернет-трейдинговой компании Forex Club Вячеслав Таран. Об этом рассказал сайт Monaco Daily News.

Вертолет рухнул недалеко от посадочной площадки на перевале Коль-д’Эз в коммуне Эз Приморских Альп, между Ниццей и Монако днем 25 ноября. Он летел из Лозанны в Швейцарию с 35-летним пилотом из Франции и одним пассажиром. Они погибли. Еще один человек купил билет, но в последнюю минуту отменил бронь.

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Авиакомпания Monacair объявила, что в интересах следствия не станет разглашать детали. Однако знакомый с ходом расследования источник рассказал журналистам, что вертолет перевозил бизнесмена Вячеслава Тарана, который последние десять лет жил в Монако. У него осталась жена, издатель журнала Hello Monaco Ольга Таран и трое детей.

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Обломки разлетелись в труднодоступной местности. На место выехали 53 спасателя, к расследованию подключилась прокуратура Ниццы. Правоохранители не исключили ошибку пилота.