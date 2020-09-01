Основатель фан-клуба Шуфутинского рассказал, как появился мем «3 сентября»

Основатель фан-клуба российского певца Михаила Шуфутинского в соцсети «ВКонтакте» Владимир Пиндрик рассказал, как появился мем к песне «3 сентября».

С момента основания в паблике появилось более 10 тысяч участников. Такое число набралось отчасти благодаря мему про популярную композицию Шуфутинского «3 сентября», информирует ИА Nation News.

«Наш клуб появился в январе 2008 года. Никакой рекламы у него не было — ни в Сети, ни на каких-либо внешних площадках. Наша аудитория формировалась естественным образом. То есть, грубо говоря, делались репосты на другие странички, количество подписчиков постепенно нарастало», — пояснил Пиндрик.

Владимир застал период, когда мем стал распространяться в Сети. Так, в 2011 году в одной из групп во «ВКонтакте» появилось изображение американского рэпера Рика Росса с надписью о 3 сентября. Пользователи сразу же заметили сходство исполнителя с Шуфутинским.

Позже, в 2013 году, картинка стала широко распространена на многих публичных страницах различных соцсетей. Тогда строчки из песни стали добавлять в мемы в разных вариациях.