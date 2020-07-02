Основатель Comedy Club рассказал о реакции Харламова на травлю из-за фильма «Текст»

Джанибекян прокомментировал резонансный развод Гарика Харламова и Кристины Асмус. Он упомянул и художественный фильм «Текст», в котором у Асмус была крайне откровенная и вызвавшая широкий общественный отклик роль. Он согласился с тем, что Харламов стал жертвой травли после выхода картины, написал сайт «Аргументы и факты».

«Я не буду ставить какие-то оценки или рассказывать какие-то ощущения, потому что Гарик мой близкий друг, и я слишком глубоко знаю всю эту историю. Я всего лишь в общих чертах скажу следующее: я считаю, что, да, действительно, это было, при этом Гарик держался супермолодцом, и я очень сильно приветствую Гарика во всех смыслах этого слова» — заявил Джанибекян.

Напомним, ранее Харламов и Асмум выложили посты на своих страницах в соцсетях, где рассказали, что разводятся после восьми лет брака, подчеркнув, что фильм «Текст» тут ни при чем.