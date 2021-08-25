Основатель британской группы UB40 Брайан Трэверс умер в Англии

Саксофонист, аранжировщик, автор текстов группы UB40 и один из ее основателей Брайан Трэверс умер 22 августа. Мужчине было 62 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на социальные сети его коллег.

Смерть наступила в его доме недалеко от Бирмингема в Англии. Причиной смерти стал рак.

«Брайан скончался вчера вечером после долгой и героической борьбы с раком. Он был со своей семьей. Мы думаем о жене Брайана Лесли, его дочери Лизе и сыне Джейми. Мы все опустошены этой новостью и просим вас уважать потребность семьи в уединении в настоящее время», — сказано в сообщении.