Пожарный ответил актрисе Самбурской на оскорбление его профессии

Пожарный рассказал, для чего работает МЧС, и почему слова Самбурской о том, что такие, как он «зарабатывают не фантастические зарплаты, а живут на оклады», его оскорбили. Он отметил, что в его профессии главное — это помощь людям, и самое страшное, когда кого-то не удается спасти.

«Самое страшное — это когда кого-то не спасли. Несколько дней без сна, иногда и месяцы мучаешься. Бомбануло с утра (от новости — прим. ред.). Тяжелая смена, бабушку не успели спасти. А тут такие новости в ленте, вот и вспыхнул», — рассказал он, признавшись, что слова знаменитости ему отвратительны.

Ранее Актриса Настасья Самбурская пренебрежительно отозвалась о пожарных и следователях, которые, по ее мнению слишком мало зарабатывают и «живут на одну зарплату» в 30 тысяч рублей. Она сказала, что не вышла замуж за подобного человека.

«Мы как жить будем? Или ты хочешь жениться, чтоб я тебя обеспечивала?» — отметила актриса в Instagram.

Пользователь Twitter, который сообщил, что работает пожарным уже пять лет, считает такие заявления унизительными. За годы службы в МЧС он спас шесть человек. Он отметил, что выбрал профессию не из-за денег, а из стремления помогать людям.

Пользователи поддержали спасателя и поблагодарили за героизм, написал «Царьград».