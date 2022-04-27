Леди Гага на концерте в Лас-Вегасе оскорбила россиян. Видео

Популярная американская певица Леди Гага на своем сольном концерте в Лас-Вегасе резко высказалась в адрес россиян. Свое заявление исполнительница сделала во время перерыва между песнями, общаясь с публикой. Один из зрителей опубликовал видео с концерта на своей странице в социальной сети.

На опубликованных кадрах видно, что Леди Гага сидит за роялем и обсуждает ситуацию в мире.

«Им нужно было арестовать меня в России, когда был такой шанс. Я сказала им надеть на меня наручники, чтобы они увидели мое войско. Они были тупицами в тот день и все еще ими остались», — заявила она.

Возможно, певица вспоминала свои концерты в России в 2013 году, когда появился закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних. После своих концертов в Москве и Санкт-Петербурге Леди Гага опубликовала на своей странице в Twitter сообщение, адресованное российским властям.

Источник фото: Twitter

«Почему ты не арестовала меня, когда у тебя был шанс, Россия? Потому что ты не хотела отвечать перед миром?» — говорится в тексте.

После выступлений Леди Гаги в России по инициативе политика Виталия Милонова началась доследственная проверка. Исполнительницу заподозрили в том, что она давала концерты, хотя выданная ей виза не разрешала предпринимательской деятельности.