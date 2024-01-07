07 января 2024, 21:39
Оскара Кучеру удивила «недалекость» Ивлеевой
Телеведущий Кучера заявил, что разочаровался в Ивлеевой после «голой» вечеринки
Телеведущий Оскар Кучера заявил, что после просмотра нескольких интервью с блогером Анастасией Ивлеевой, ему стало не по себе от ее «недалекости». Своим мнением актер поделился в новом выпуске шоу «Злые языки» на Rutube.
«Я посмотрел часть интервью, и мне стало не по себе, как мне показалось, от недалекости этого человека, который становится мейнстримером, человеком, который ведет за собой толпу», — пояснил он.
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При этом Кучера отметил, что относился к Ивлеевой с уважением. Блогер смогла сама добиться успеха большим трудом. В этом они похожи с певицей Ольгой Бузовой, которая также стала популярной благодаря своему трудолюбию и упорству, добавил телеведущий.
Настя Ивлеева подверглась массовой критике после «голой» вечеринки, которую она организовала в столичном клубе «Мутабор». Ранее Лефортовский суд оштрафовал блогера за организацию скандального мероприятия на 100 тысяч рублей.
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