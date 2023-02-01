Эксклюзив 01 февраля 2023, 15:37 Оскар Кучера рассказал об атаке ботов на свой Telegram-канал Актер Оскар Кучера отказался считать свой Telegram-канал официальным источником новостей

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Публикация новостей в Telegram-канале стала для актера и телеведущего Оскара Кучеры попыткой выразить свое мнение и отношение к происходящим событиям. Об этом он рассказал в интервью ведущей «360» Екатерине Малашенко.

Кучера пояснил, что канал в Telegram завел полтора года назад и его сразу сильно затянуло. По словам артиста, он публикует новости, которые его сильно задевают и волнуют. Но при этом это отражение только его позиции.

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«Я не являюсь официальным новостным каналом. Я говорю о том, что волнует меня. На данном отрезке времени. Стараюсь проверять некоторые вещи, которые меня будоражат. Но всегда говорю подписчикам, что, если я ошибся, пишите мне», — заявил артист.

Он подчеркнул, что всегда старается проверять информацию через информационные агентства — как российские, так и зарубежные. Еще одним источником достоверной информации Кучера назвал официальные страницы в Twitter политиков и известных людей.

Избавить Telegram-канал от фейков артисту также помогают подписчики, которые редко, но присылают сообщения, что он случайно перепостил недостоверную информацию.

С подписчиками в своем чате артист не общается. Как он пояснил, «им и без того хватает веселья».

За чистотой дискуссии следит модератор, который столкнулся с небывалым нашествием ботов после знаменитого интервью. По словам Кучеры, чат даже пришлось «приблокировать», то есть теперь он виден не всем.

«Просто писали: „Кучера тупой“. Модератор нажимает „Удалить“, Telegram спрашивает: все 6716 сообщений этого человека? Понятно, что это заряженные боты», — подчеркнул артист.

Он добавил, что под атакой оказались и социальные сети его жены. Под ее постами боты также оставили множество неприятных комментариев. Артист пояснил, что пришлось объяснить супруге, что записи оставили не настоящие люди.